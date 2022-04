Treviso Comic Book Festival, dopo due anni torna la mostra mercato

Dopo un bilancio 2021 che ha visto un'edizione post pandemia quasi a regime e l’assegnazione, primo festival classificato, del bando “Promozione Fumetto 2021” della direzione generale creatività del Ministero della Cultura, il Treviso Comic Book Festival è al lavoro sul nuovo programma ma, nel frattempo, ha presentato le date della 19esima edizione, dal 23 al 25 settembre in città. L'associazione "Fumetti in Treviso", tra le maggiori in Italia, chiama a raccolta artisti del settore provenienti da tutta Europa e oltre. Dopo uno stop di due anni però, la vera novità di quest'anno sarà il ritorno della mostra mercato dedicata non solo a rivenditori ma anche a case editrici del mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Gli organizzatori hanno deciso di accompagnare il lancio delle date 2022 con la presentazione di una nuova protagonista, la 29enne trevigiana Sara Chissalè. Da sette anni dell’entourage della kermesse da ora, con la recente nomina, Chissalè ne determinerà le sorti, insieme a Nicola Ferrarese, Alberto Polita e al presidente Stefano Cendron. Sara Chissalè, diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, lavora come stampatrice e, nel 2015, ha fondato il collettivo di autoproduzione BaldoBranco. Parte integrante dell’organizzazione del Treviso Comic Book Festival, prima come volontaria, poi come curatrice di mostre e coordinatrice dell’area self assieme a Sara Pavan. Esperta e appassionata di fumetto e illustrazione, metterà a disposizione la propria passione e le proprie competenze nella progettazione e direzione del festival, in un’ottica di rinnovamento e prospettiva futura. Questa solo una delle novità che costelleranno il 2022 per una squadra, quella del TCBF, che cresce di anno in anno e si prepara a nuove sfide culturali. Il programma della XIX edizione e gli aspetti organizzativi saranno presentati nel corso dei prossimi mesi.