Treviso Comic Book Festival, taglio del nastro sul web

Mentre Treviso si veste a festa con le illustrazioni di artisti emergenti e affermati che, fino al prossimo 15 ottobre, coloreranno 300 vetrine di negozi ed esercizi commerciali del centro cittadino e non solo, il Treviso Comic Book Festival, kermesse internazionale di fumetto e illustrazione, inaugura sul web questa particolare covid free edition.

In attesa, dunque, di dare avvio alle manifestazioni nel capoluogo della Marca, in programma a partire da sabato 26 settembre, il Treviso Comic Book Festival taglia il nastro della XVII edizione con la prima giornata di eventi online. Un ricchissimo programma di oltre 50 appuntamenti in diretta social tra talk, conferenze, worskshop e premiazioni che prenderà il via venerdì 25 settembre, dalle ore 11, sulla pagina Facebook del festival. Tra gli ospiti più attesi, il fumettista, illustratore e designer americano Aj Dungo.

Il programma del 25 settembre

11-11.15 Apertura lavori/Saluti presidente e direttori

11.15-12.30 Graphic medicine: fumetti al tempo del Covid-19. Con il dott. Matteo Farinella, Hurricane Ivan, Marco Tonus, Davide Toffolo, Mauro Uzzeo per Arf "Come vite distanti" e Centro Fumetto Andrea Pazienza

12.30-13 Speriamo che sia femmina. Con Roberta Balestrucci Fancellu e Marianna Balducci ("Non è bella ma...", Hop edizioni) e Arianna Melone ("Gianna", Beccogiallo)

13-14 Si può vivere di solo fumetto? Intervista agli ideatori del progetto MeFu: Emanuele Rosso, Samuel Daveti, Claudia Palescandolo

14-15 Ospite straniero: Aj Dungo (autore di "A Ondate", Bao Publishing)

15-16 Dieci anni di Eris Edizioni. Conversazione con gli editori e alcuni ospiti a sorpresa

16-17 Sull'ottovolante con Carver e Pynchon. Le novità Coconino Press raccontate dai protagonisti Francesco Cattani e Luca Negri

17-18 INKitchen presenta: "DIY CLASSICS: focus on crowdfunding" con Attaccapanni Press e Teiera

18-19 Le anticipazioni di Hollow Press per l'autunno: una conversazione tra Spugna e David Genchi. Modera Angelo Ascani

19-20 Tu chiamala se vuoi antologia. Presentazione di "Materia Degenere 2" (Diabolo Edizioni). Con Matteo Contin (curatore) e le autrici Luisina Ilardo, Federica Ferraro "Ferraglia", Elisa Turrin.

