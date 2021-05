Aiuti per pagare le bollette di luce e gas, patto tra Ascotrade e Comune

Avviando oggi la collaborazione anche con il Comune di Treviso, Ascotrade - società del Gruppo Hera - continua ad allargare la propria rete a sostegno dei cittadini più bisognosi. La firma del protocollo d’intesa tra l’azienda di fornitura energetica e i Servizi Sociali di Treviso consente di attivare un canale diretto che aiuterà le famiglie a ottenere politiche agevolate nella gestione delle utenze domestiche di luce e gas. Il protocollo d'intesa, siglato oggi a Ca’ Sugana, andrà a regolare lo scambio di informazioni con l’obiettivo di offrire ai clienti Ascotrade seguiti dai Servizi Sociali comunali una gestione dedicata e finalizzata a prevenire la sospensione per morosità delle forniture energetiche e il conseguente disagio dell’eventuale interruzione del servizio. Per il saldo delle bollette, le famiglie maggiormente in difficoltà saranno aiutate dal Comune in collaborazione con Ascotrade che riserverà loro specifici piani di rientro a condizioni agevolate, anche previa negoziazione o rateizzazioni del debito più favorevoli rispetto alla norma, nonché abbuoni dei costi amministrativi di riattivazione dei contratti.

«Le sinergie funzionano quando danno vita ad iniziative concrete, come quella che prende vita grazie ad Ascotrade» sottolinea il sindaco Mario Conte. «La pandemia ha determinato un aumento delle famiglie supportate dai nostri Servizi Sociali. Il 30% di queste non si era mai rivolto al Settore per gli aiuti. Grazie alla collaborazione tra l’assessorato alle Politiche sociali e famiglia ed Ascotrade verrà dato un supporto concreto a coloro che versano in stato di bisogno. Quando si vive una situazione di disagio il pagamento delle bollette può diventare insostenibile: in questo senso istituzioni e società di fornitura devono collaborare per dare un supporto fattivo ed è proprio questo l’obiettivo del protocollo firmato oggi con Ascotrade».

Nel 2020 il Comune di Treviso ha registrato un incremento significativo di cittadini in difficoltà, sia per la perdita o forte riduzione del lavoro che per la necessità di conciliare la cura della famiglia con l’attività lavorativa. In questo contesto, l’anno scorso quattromila nuclei famigliari sono stati supportati dal comune con un valore di circa 300 mila euro in buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità. Un dato che evidenzia come gli interventi di tipo economico siano sempre più richiesti.

Mediamente ogni anno il Comune di Treviso eroga supporti economici a circa 700 utenti particolarmente indigenti con una progettualità dedicata. A questi vanno aggiunti gli interventi specifici per famiglie numerose, per la scuola d'infanzia, per il pagamento dell’affitto o ancora i vari bonus governativi per il contenimento del costo delle utenze domestiche.

«Con questa iniziativa vogliamo aiutare i nostri clienti che si trovino in difficoltà con i pagamenti delle bollette» spiega Filippo Boraso, Direttore Generale di Ascotrade. «Il protocollo d’intesa, che, come Ascotrade, sottoscriviamo oggi a Treviso e che stiamo estendendo a tutti i comuni della Marca Trevigiana, è nato dall’esperienza sviluppata dal Gruppo Hera su altri territori proprio con l’intenzione di tutelare e gestire in maniera dedicata le situazioni più gravi. Per agevolarci in questa attività è fondamentale il supporto dei Servizi Sociali dei comuni, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, in prima linea nell’assistenza alle realtà più disagiate».

Gli altri aiuti erogati da Ascotrade

La nuova rete di sostegno a favore dei cittadini assistiti dai Servizi Sociali va ad aggiungersi allo Sconto Famiglie, iniziativa di Ascotrade che prevede una riduzione della tariffa gas applicata ai clienti con Isee ridotto e disagio lavorativo. In questo caso, l’agevolazione può essere richiesta direttamente dai clienti rivolgendosi a uno dei ventitré punti vendita dislocati nel territorio, ben due in città, uno in piazza delle Istituzioni, n. 32 e l’altro, di recente apertura, in Corso del Popolo n.5. Per informazioni sulle agevolazioni è anche possibile contattare il numero verde 800.383.800 o ancora scaricare l’apposito modulo dal sito aziendale (www.ascotrade.it/promozioni-e-agevolazioni-partner-casa/sconto-famiglie-ascotrade) e inviarlo al Servizio Clienti corredato degli allegati di certificazione Isee e condizione lavorativa previsti.

I dati delle rateizzazioni

Il nuovo protocollo, inoltre, andrà ad affiancarsi alla politica di rateizzazione delle bollette, attività che Ascotrade elabora su richiesta del cliente inviata prima della scadenza delle fatture e che è stata ulteriormente potenziata nel 2020 per supportare i clienti in difficoltà anche per le conseguenze economiche della pandemia. Nel 2020 la dilazione di pagamento per le forniture energetiche è stata attivata su circa 9.000 bollette di luce e gas, con circa 20.000 rate concesse, per un valore totale di 4.200.000 euro circa rateizzati. Numeri che, se confrontati con il 2019, registrano un incremento del 12% delle bollette rateizzate, e del 17% di rate concesse. Nel solo comune di Treviso, nel 2020 l’incremento è stato di oltre il 50% sia per il numero di bollette rateizzate che per la quantità di rate concesse. Il trend di crescita delle richieste di rateizzazione si conferma anche nei dati del primo trimestre 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2020, infatti, le bollette e gli importi rateizzati sono aumentati del 40% mentre nel numero di rate concesse si registra una crescita del 55%.