Comuni Ricicloni: Treviso prima tra i capoluoghi, Montebelluna e Castelfranco ai vertici

Le premiazioni dei Comuni Ricicloni 2024 si sono tenute giovedì 4 luglio a Roma e hanno incoronato ancora una volta i comuni della provincia di Treviso come i migliori nella gestione dei rifiuti.

Treviso è l’indiscusso capoluogo riciclone d’Italia. Ancora una volta gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata, che si attesta all’85% con una produzione di secco residuo pari a 57,1 kg pro capite, fanno sì che si attesti come primo capoluogo di provincia italiano con performance che nessun altro riesce a raggiungere. Vedelago, per il sesto anno consecutivo, si conferma il migliore tra i Comuni veneti sopra i 15mila abitanti: qui la differenziata ha raggiunto l’86,6% e il secco residuo si ferma a 42,3 kg/abitante. Sul podio troviamo al secondo posto Preganziol e al terzo Paese. Loria è stato premiato come primo Comune nella categoria tra i 5 e 15mila abitanti con l’87,9% di differenziata e soli 36,8 kg/abitante annui di secco residuo. Ottimi risultati confermati inoltre dalla speciale classifica riservata ai consorzi, guidata dal Consiglio di Bacino Priula che, anche quest’anno, sale sul gradino più alto del podio nella categoria sopra i 100mila abitanti. In Italia i Comuni Ricicloni e Rifiuti Free rappresentano una piccola quota: solo l’8,8% (sono 698 su 7.896 Comuni in concorso). In Veneto, invece, il dato è completamente ribaltato e la percentuale sale al 30,9%; i Comuni Ricicloni e Rifiuti Free sono 173 su 560. Dato rilevante, che viene rafforzato anche se si analizza l’incidenza dei Comuni Rifiuti Free dal punto di vista del numero di abitanti: i contributi più significativi arrivano dal Veneto (33,8% di cittadini virtuosi complessivi) seguito con notevole stacco dalla Lombardia (15,5%).

I commenti

Entusiasta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Siamo di fronte a un risultato eccezionale, che dimostra la rilevanza che i Veneti attribuiscono all’ambiente, alla sostenibilità, al riuso. Ma è anche il premio a una consapevolezza e a una filosofia dell’amministrazione che ha consentito di fare per tempo scelte in una proiezione futura, creando un efficiente modello funzionale di tutela ambientale ed economia circolare. Ne è prova anche la presenza nelle classifiche di ben 4 consorzi Rifiuti Free veneti che hanno contenuto la produzione dei rifiuti avviati a smaltimento entro i 75 kg/ab/anno: Consiglio di Bacino Priula, Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Unione Montana Feltrina e Unione montana Agordina. Ringrazio i Veneti, protagonisti di questa affermazione civica».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, presente a Roma ha aggiunto: «Desidero ringraziare la comunità perché questi risultati arrivano quando c’è sensibilità e attenzione nel quotidiano per un ambiente migliore. Ringrazio anche il Bacino Priula, Contarina SpA e ogni singolo operatore. Complimenti a tutti».

«La conferma, dopo molti anni consecutivi, di essere leader in Italia per la virtuosità nella gestione dei rifiuti, sottolinea l’efficacia della nostra decisione storica di puntare sulla responsabilizzazione delle persone. I nostri cittadini, coinvolti e motivati a proteggere l’ambiente, sono attenti a differenziare correttamente e a ridurre la produzione di rifiuti. La sinergia che è stata costruita negli anni tra cittadini, azienda, operatori e amministrazioni comunali, insieme ad un efficiente sistema di raccolta porta a porta - che non ricorre a illusorie soluzioni come i cassonetti intelligenti - si rivela ancora una volta la strategia vincente per affrontare il tema dei rifiuti, che rappresenta sia un problema che una risorsa» le parole del vicepresidente del Consiglio di Bacino Priula, Franco Bonesso.

Sergio Baldin, presidente di Contarina, conclude: «Un vero e proprio successo, considerando come i criteri di valutazione del concorso siano sempre più stringenti. Complimenti a tutti i nostri Comuni Rifiuti Free che, oltre ad adottare una corretta raccolta differenziata mantengono la produzione di secco residuo ben al di sotto dei 75 kg/ab all’anno».