Furti, vandali e disagio giovanile: stretta sui controlli nei Comuni a nord di Treviso

Oggi, 1 marzo, i sindaci dei Comuni del Corpo intercomunale di Polizia Locale che riunisce Villorba, Arcade, Breda di Piave, Carbonera e San Biagio di Callalta, hanno partecipato ad una riunione tecnica, in Prefettura a Treviso, con il Prefetto Angelo Sidotii ed i referenti Provinciali di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per meglio analizzare gli ultimi episodi che hanno intessato questi Comuni tra cui le recenti ondate di furti, gli atti di violenza e atti vandalici che hanno visto protagonisti, negli ultimi mesi, alcuni gruppi di ragazzini, anche minorenni. I sindaci (presenti Francesco Soligo, Valentina Pillon e Cristiano Mosole) hanno espresso la necessità di intensificare i controlli ed individuare una soluzione tempestiva per frenare questi ragazzi e far capir loro la gravità delle loro azioni, nonché contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che alimenta il disagio giovanile.

I sindaci ed il personale del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che erano presenti alla riunione, dopo un’accurata analisi delle problematiche, si sono impegnati in una linea di interesse comune per risolvere o attenuare le problematiche proposte. In particolare è stata fornita ampia disponibilità ad organizzare dei controlli mirati in collaborazione con tutte le forze di polizia ed il Comando di Polizia Locale e di costruire un progetto sperimentale per impiegare i ragazzi che sono stati autori di atti di danneggiamento al patrimonio.