Toti Dal Monte, 167 concorrenti in gara per la 51esima edizione

Il Teatro Mario Del Monaco ha aperto le porte lunedì 13 maggio a 167 concorrenti tra i 20 e i 35 anni, provenienti da 31 diversi Paesi di tutto il mondo, per la 51esima edizione del Concorso Internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte. Ad accogliere i giovani cantanti che da oggi alla finale di sabato 18 maggio si contenderanno l’opportunità di debuttare nell’opera “Die Zauberflöte / Il flauto magico” di Mozart il sindaco della Città di Treviso e il direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco Stefano Canazza.

I partecipanti si contenderanno i 10 i ruoli a Concorso: Tamino (tenore), Pamina (soprano), La Regina della Notte (soprano), Papageno (baritono), Papagena (soprano), Sarastro (basso), Monostatos (tenore), Prima Dama (soprano), Seconda Dama (soprano) e Terza Dama (contralto) – dovranno superare prima una prova eliminatoria, a porte chiuse, poi una semifinale, sempre a porte chiuse, e infine una prova finale nella serata evento aperta al pubblico presentata dalla giornalista Rai Maria Pia Zorzi, che vedrà la lettura dell’opera con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli.

Il benvenuto a Teatro e in città ai concorrenti in gara, alla presenza della Giuria, è stata anche l’occasione per inaugurare l’esposizione “Nel magico mondo di Mozart”, allestimento di costumi di scena de “Il flauto magico” prodotto dal Teatro Comunale di Treviso nel 2008 a firma di Eugenio Monti Colla. Per la settimana della competizione i foyer del piano terra e quello del primo piano saranno abbelliti dai preziosi abiti realizzati nella sartoria del Teatro di Treviso dallo staff di sarte guidato da Nives Annibal. A conclusione della cerimonia di benvenuto, si è tenuto un brindisi inaugurale offerto dalla Gastronomia Danesin di corso del Popolo a Treviso. Per partecipare alla finale di sabato 18 maggio alle ore 17.30 è già possibile prenotarsi alla biglietteria del Teatro Mario dal Monaco oppure online sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

I premi

Oltre al tradizionale montepremi del Concorso, che consiste nel debutto del ruolo in tre teatri (insieme al Teatro Mario Del Monaco di Treviso enti co-produttori del titolo sono il Teatro Verdi di Padova e il Teatro Sociale di Rovigo) verranno assegnati tre premi speciali: una borsa di studio del valore di 1.500 euro, offerta dal Comune di Pieve di Soligo al più giovane soprano meritevole emerso dal Concorso, la borsa di studio “Talento per il futuro”, sempre del valore di 1.500 euro, offerta dal Comune di Mogliano Veneto in collaborazione con Amici della Musica Toti Dal Monte e un Concerto premio dedicato al tenore Gastone Limarilli, che si terrà domenica 23 giugno al parco del MeVe, offerto dalla Città di Montebelluna.

I commenti

«Diamo il via ad una manifestazione di altissimo livello, che viene riconosciuta su scala nazionale per il suo prestigio e la sua selettività - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. Siamo orgogliosi che proprio a Treviso e nel suo monumento, il Teatro Mario Del Monaco, vengano valorizzati i migliori cantanti lirici, che proprio qui hanno la possibilità di aggiungere un nuovo tassello alle loro carriere. Ringrazio il Maestro Stefano Canazza, direttore artistico del Teatro Del Monaco, oltre al Teatro Stabile, per avere contribuito a rendere sempre più forte il richiamo di questo concorso, sempre più internazionale e sentito».

«Inizia una settimana di grande entusiasmo per la città di Treviso e per il Teatro Mario Del Monaco - conclude Stefano Canazza, Direttore Artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Del Monaco -. La giuria è già al lavoro da questa mattina per ascoltare le voci dei 167 candidati di questa edizione, provenienti da ogni parte del mondo, confermando il Toti Dal Monte come uno dei più prestigiosi concorsi di rilevanza internazionale. I criteri di selezione saranno altissimi, perché la vittoria si trasformerà in un debutto dell’opera nella prossima stagione, ma siamo fiduciosi di trovare delle voci adatte ai ruoli a concorso».