Treviso e Conegliano, covid point in tilt: intervengono i vigili

Mattinata di passione per gli automobilisti che si trovavano a dover attraversare la Noalese, da Treviso in direzione di Quinto. Il covid point della Dogana (aperto fino alle 13) è stato infatti preso letteralmente d'assalto e la coda si è prolungata fino a San Giuseppe. Per questo motivo, in tarda mattinata, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale di Treviso. Domani il covid point sarà aperto dalle 7 alle 13 ed il rischio è che si ripetano i disagi. Stessa situazione anche a Conegliano, dove il presidio per svolgere i tamponi è stato chiuso per consentire il defluire del traffico.