Disertiamo le urne, il consigliere Visentin cancella il post da Facebook: «Una svista»

Ha condiviso sul suo profilo privato di Facebook un post che inneggiava ad astenersi dal voto alle prossime elezioni Europee e Comunali: "Disertiamo le urne per il bene dell'Italia e delle prossime generazioni: sabato 8 e domenica 9 giugno rimaniamo tutti a casa".

Queste le parole comparse martedì 4 giugno sul profilo social del consigliere leghista Mirco Visentin. In pochi minuti il post ha sollevato decine di reazioni tra lo sconcerto e l'indignato. Parole e frasi decisamente inattese da un consigliere comunale di maggioranza che, proprio in questi giorni, sta sostenendo la candidatura del vicesindaco Alessandro Manera al Parlamento europeo di Bruxelles. Nel giro di pochi minuti il post è stato cancellato da Visentin che, raggiunto dai nostri microfoni, ha raccontato quanto accaduto: «Non mi ero nemmeno accorto di aver pubblicato qualcosa - ha detto il consigliere comunale -. La prima a telefonarmi è stata mia figlia: "Papà ma cosa scrivi di non andare a votare?" mi ha detto. Non sapevo di cosa stesse parlando. Non appena ho realizzato cos'era successo ho cancellato il post. Sto sostenendo la candidatura alle Europee del vicesindaco Manera, come potrei aver voluto dire delle cose simili? - chiude Visentin -. Non appena mi sono accorto dell'errore ho fatto sparire il post». Le parole pubblicate da Visentin non sono però passate inosservate: «Da ieri in tantissimi mi stanno chiamando per chiedermi cosa ho fatto ma si è trattato davvero di un errore non voluto» conclude.