Assemblea dei sindaci e consiglio provinciale: approvato il rendiconto di Gestione 2023

Approvato all’unanimità il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2023 della Provincia di Treviso: il documento, che riepiloga le attività e gli investimenti dell’Ente relativi all’anno scorso, è stato presentato oggi al Sant’Artemio prima in Consiglio Provinciale (approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto) e poi nel corso dell’Assemblea dei Sindaci, durante la quale ha ottenuto l’approvazione all’unanimità da parte degli Amministratori locali. Nel corso dell’Assemblea sono stati descritti nel dettaglio i numerosi interventi della Provincia in materia di edilizia scolastica superiore, viabilità e tutela dell'ambiente, tra realizzati, in corso e programmati, e le relative spese sostenute: nel complesso, gli investimenti superano i 160 milioni di euro. L'avanzo di amministrazione del 2023 è di 6.086.642 euro: risorse che saranno destinate principalmente per le opere di riqualificazione e messa in sicurezza di scuole superiori e strade provinciali. Dati significativi anche per quanto riguarda i servizi svolti dalla Provincia a supporto dei Comuni: l’anno scorso la Stazione Unica Appaltante ha gestito le procedure di gara per appalti di lavori e servizi nel territorio per quasi 180 milioni di euro, mentre sul fronte Concorsi Unici sono oltre 1000 i cittadini che si sono iscritti, a oggi, alle selezioni per diventare dipendente della PA nei Comuni convenzionati o in Provincia.

Il documento relativo al Rendiconto di Gestione per il 2023 è stato prima approvato dall’Assemblea dei Sindaci, in Auditorium, all'unanimità da parte dei numerosi Sindaci presenti; poi, anche in Consiglio Provinciale, è stato approvato definitivamente, sempre all'unanimità dai consiglieri.

Nonostante la situazione relativa alle principali entrate tributarie non sia tornata ai livelli pre-Covid, con un totale tra IPT e RCAuto 2023 di -5,5 milioni rispetto al 2019, le entrate rispetto al 2022 registrano un lieve miglioramento, di circa 4 milioni, un piccolo segnale di ripresa per il mercato dell’auto nella Marca. La buona gestione amministrativa ha consentito di proseguire senza intoppi i cantieri di edilizia scolastica già in corso nelle scuole superiori nel rispetto del cronoprogramma e avviarne altri, come il nuovo edificio dell’IS Planck di Lancenigo (8.701.868,80 euro), la nuova sede del Liceo Veronese a Montebelluna (4.389.000 euro), le riqualificazioni delle palestre dell’Istituto Riccati-Luzzatti (1.950.000 euro) e del Liceo Da Vinci di Treviso (1.423.886 euro), la nuova palestra del Beltrame a Vittorio Veneto (4.123.475 euro). Tra i principali interventi completati, la nuova sede dell’Einaudi - Scarpa a Montebelluna (11.281.335 euro), l’ampliamento del Liceo Giorgione a Castelfranco Veneto (3.959.432 euro), la riqualificazione del Liceo Berto a Mogliano Veneto (1.179.558 euro) e dell’ITIS Galilei a Conegliano (7.161.149 euro).

Sul versante viabilità, nel 2023 è stata effettuata la manutenzione ordinaria di tutti i 1185 km di strade provinciali, comprese le attività relativi agli sfalci e al Piano Neve, per un valore complessivo di 3.235.430 euro. Significative anche le opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, per 5.626.247 euro, tra cui si ricordano gli interventi sulla SP 151 a Sarmede, sulla SP 140 a Borso del Grappa, sulla SP 152 a Follina e Tarzo. Sono stati ultimati anche i lavori sulle Gallerie del Grappa, sulla SP 140 finanziati dalla Provincia di Treviso per 1 milione di euro: il nuovo collegamento sarà prossimamente inaugurato e aperto al traffico in sicurezza con la fine della stagione termica. Sempre l’anno scorso la Provincia ha anche completato l’installazione di barriere stradali in punti critici, per 500.000 euro: sulla SP 4 a Follina, sulla SP 2 a Valdobbiadene, sulla SP 23 a Monfumo, sulla SP 34 a Susegana, sulla SP 57 a San Biagio di Callalta e sulla SP 77 a Giavera e Nervesa. È proseguito anche l’iter di progettazione dei ponti finanziati nell’ambito dei due Decreti ministeriali dedicati, per un valore totale di oltre 28 milioni: nel 2023 sono proseguite le progettazioni del ponte sul fiume Soligo sulla SP 34 tra Susegana e Sernaglia, del ponte sul torrente Muson sulla SP 1 a Monfumo, del ponte Redigole sulla SP 137 a Motta di Livenza, sulla SP 64 Zermanesa a Casale sul Sile e l’adeguamento sismico del ponte sul fiume Teva SP 34 a Vidor.

Presentati nel Rendiconto anche i bandi per la tutela ambientale: tra i principali, si ricordano i contributi per l’installazione di nuovi climatizzatori riservato ai privati ( liquidati dalla Provincia per 564.597 euro), le liquidazioni per la sostituzione delle caldaie con nuovi impianti ad alta efficienza sia per imprese sia per privati (oltre 3 milioni di euro), i contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici per imprese medio-piccole (800.000 esauriti in pochi secondi, di cui sono in corso le liquidazioni), e i contributi per i Comuni per la riqualificazione delle aree verdi (500.000 euro), dei sistemi di illuminazione degli impianti sportivi comunali (350.000) e per l’aggiornamento dei piani antenne (430.000 euro).

Significativi i dati sui servizi a supporto dei Comuni: la Stazione Unica Appaltante della Provincia ha gestito nel 2023 80 gare per lavori, gestendo procedure di appalto per oltre 110 milioni, e 65 gare per servizi, per oltre 68 milioni. Inoltre, la convenzione sui Concorsi Unici della Provincia approvata proprio nel corso dell’Assemblea dei Sindaci dell’anno scorso, per supportare i Comuni nella ricerca di nuovo personale, ha suscitato nell’ultimo anno l’interesse di oltre 1000 cittadini, che si sono iscritti alle prove per lavorare nella PA come: Specialista Tecnico, Specialista Amministrativo, Specialista Informatico (procedure ancora in corso), Istruttore Tecnico e Istruttore Amministrativo (prove già terminate). Sono 49 i Comuni del territorio provinciale che hanno siglato, a oggi, la convenzione per aderire al servizio.

L'avanzo di amministrazione del 2023 è di 6.086.642 euro: risorse che saranno destinate principalmente per le opere di riqualificazione di scuole superiori (tra cui il Liceo Artistico di Treviso e la nuova sede del Veronese a Montebelluna) e messa in sicurezza di strade provinciali, attraverso le opere cofinanziate dall’Ente secondo gli accordi di programma con i Comuni.

«I dati presentati oggi sono il risultato di una Provincia che ha dimostrato e continua a dimostrare capacità amministrativa e di visione – le parole del presidente della Provincia di Treviso – il voto all’unanimità sul rendiconto di gestione da parte di tutti i sindaci presenti ci rende orgogliosi perché è la prova di come gli sforzi fatti ripaghino: riuscire a investire oltre 112 milioni per rendere le scuole superiori più sicure, altri 49 per mettere in sicurezza le strade provinciali e contribuire, con i bandi viabilità, alle opere di riqualificazione chieste dai Comuni, puntare sul risparmio energetico, la riduzione degli sprechi e dell’impatto sull’ambiente attraverso i numerosi bandi proposti nel 2023 per imprese, cittadini e amministrazioni ci ha permesso di fare la nostra parte nel rendere migliore il territorio della nostra amata provincia. Continueremo a seguire questa linea anche per le progettualità in corso e future».