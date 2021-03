Covid-19 nella Marca: 156 nuovi positivi, 29 ricoverati in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono stati ben 156 i nuovi positivi al Covid-19 nella Marca: attualmente i contagiati sono in tutto 4.236. Le vittime sono salite a 1.626, con cinque nuovi decessi. Questi i dati più significativi del bollettino emesso da Azienda Zero. Sono 29 le persone ricoverate in terapia intensiva: 16 a Treviso, 7 a Montebelluna, 5 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica 79 i ricoverati a Vittorio Veneto, 67 al Ca' Foncello, 60 a Montebelluna, 27 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza, 1 a Conegliano.