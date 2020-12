Tregua dopo il Natale, nessun decesso e 210 nuovi contagi

Nessun nuovo decesso nella Marca (sono stati 885 dall'inizio dell'emergenza) e "solo" 210 nuovi positivi. Stando ai numeri pubblicati da Azienda Zero, il contagio di Covid-19 sembra leggermente allentare la morsa in provincia di Treviso. Attualmente i contagiati sono complessivamente 15.322 sugli oltre 9.900 di tutta la regione Veneto. Resta importante il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, attualmente 47: 26 al Ca' Foncello di Treviso, 11 a Vittorio Veneto, 5 a Conegliano, 3 a Montebelluna, 2 a Oderzo.

In area non critica: 127 a Vittorio Veneto, 112 al Ca' Foncello a Treviso, 93 a Montebelluna, 51 al San Camillo di Treviso, 28 a Oderzo, 21 a Motta di Livenza, 20 a Conegliano.