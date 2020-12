Covid-19: Treviso indice Rt 0,96, in tutta la Marca 480 ricoverati, 140 a Montebelluna

L'indice del contagio, l'Rt di Treviso si attesta a 0,96, perfettamente nella media, mentre a Castelcucco ma soprattutto a Cavaso del Tomba, piccole comunità della Marca, questo valore si attesta rispettivamente a 1,9 e a 2,35. Sono solo alcuni dei dati forniti nella mattinata di oggi dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, nell'ormai consueto punto settimanale sul Covid-19 nella Marca. In tutta la provincia sono attualmente 480 i ricoverati con la situazione dell'ospedale di Montebelluna che resta critica: qui i pazienti sono ben 140 i ricoverati. A Treviso e Oderzo si è registrata invece una lieve diminuzione. Numeri importanti che fatalmente andranno a riempire anche l'ospedale di Valdobbiadene, destinato ad ospitare fino ad una trentina di pazienti. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensive in provincia, ben 40. Per quanto riguarda il personale medico sono ben 161 le persone in isolamento domestico o in quarantena tra medici, oss, infermieri professionali, fisioterapisti, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari.