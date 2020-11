Covid: altre cinque vittime, 38 i ricoverati in terapia intensiva

Il contagio di Covid-19 nella Marca sta avendo una nuova, netta, accelerazione: nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, sono ben 790 i nuovi positivi registrati dall'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero che riferisce di 5 nuovi decessi negli ospedali della provincia (sono complessivamente 533). Tra questi figura anche un 46enne trevigiano: si tratta di un paziente pluripatologico con malattia oncologica purtroppo in fase avanzata.

Preoccupa il numero dei ricoverati in terapia intensiva, saliti a quota 38: 20 al Ca' Foncello, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 4 a Conegliano. Intanto, in area non critica, i ricoveri negli ospedali della provincia stanno raggiungendo numeri che destano allarme: sono 122 a Montebelluna, 113 a Vittorio Veneto, 70 al Ca' Foncello di Treviso, 48 al San Camillo di Treviso, 33 a Motta di Livenza, 30 a Oderzo, 11 a Conegliano. A questi ricoveri vanno aggiunti 19 pazienti nell'ospedale di comunità del Ca' Foncello e 14 in quello di Vittorio Veneto.