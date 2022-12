Contarina: calendari 2023 in consegna. Da quest’anno la rivista è interamente online

I nuovi calendari Contarina sono in consegna in questi giorni presso tutte le utenze dei 49 Comuni serviti. Molti l’hanno già ricevuto; chi lo sta ancora aspettando può consultare le raccolte del nuovo anno online. L’intero calendario 2023, infatti, è disponibile sia nel sito contarina.it sia su ContarinApp.

Si ricorda ai cittadini di controllare attentamente l’EcoCalendario, perché in occasione delle prossime festività, in alcuni Comuni le raccolte subiranno delle variazioni.

Quest’anno ai calendari non è più allegata la consueta rivista con gli aggiornamenti dell'anno appena trascorso e i progetti futuri: considerato l'attuale contesto economico, Contarina ha deciso di non stampare la rivista, che è comunque disponibile in versione full digital direttamente nel sito aziendale.

Inoltre, Contarina ricorda a tutti i cittadini che gli EcoCentri saranno chiusi il pomeriggio di sabato 31 dicembre. La mattina invece, saranno regolarmente aperti.

È possibile recarsi in qualsiasi struttura del territorio, non solo in quella presente nel proprio Comune. Per maggiori info su giorni e orari di apertura, consultare il sito contarina.it oppure ContarinApp. Novità per quanto riguarda il numero verde 800.07.66.11, che dal 1° gennaio 2023 sarà accessibile sia da rete fissa che da rete mobile. La chiamata sarà gratuita per tutti.