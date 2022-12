Sciopero regionale, Contarina: «Possibili disagi nella raccolta rifiuti»

La sigla sindacale Fp Cgil Veneto ha indetto uno sciopero regionale contro la di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre. Potrebbero quindi non essere assicurati alcuni servizi ambientali come la raccolta dei rifiuti.

In riferimento alla raccolta porta a porta, Contarina segnala alla cittadinanza che il contenitore dovrà essere ritirato entro la giornata, anche se non svuotato. Eventuali raccolte non eseguite, comprese le eccedenze, verranno svolte nei successivi turni di raccolta ordinari previsto da calendario. Contarina ricorda che saranno garantite le prestazioni minime indispensabili: come previsto per legge, la raccolta dei rifiuti verrà eseguite per tutte le utenze sensibili del territorio quali ospedali, case di riposo, scuole, stazioni, caserme, ecc. Al termine dello sciopero i servizi riprenderanno la normale operatività.