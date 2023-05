Sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 26 maggio: possibili disagi nella raccolta rifiuti

Le organizzazioni sindacali FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e USB (Unione sindacati di base) hanno proclamato per venerdì 26 maggio uno sciopero generale nazionale. Pertanto, in questa giornata potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, in particolare legati alla raccolta rifiuti. In riferimento alla raccolta porta a porta, si segnala alla cittadinanza che il contenitore deve essere ritirato entro la giornata, anche se non svuotato. Eventuali raccolte non eseguite, comprese le eccedenze, verranno svolte nei successivi turni di raccolta ordinari previsti da calendario. Contarina ricorda che saranno garantite le prestazioni minime indispensabili: come previsto per legge, la raccolta dei rifiuti verrà eseguite per tutte le utenze sensibili del territorio quali ospedali, case di riposo, scuole, stazioni, caserme, ecc. Al termine dello sciopero i servizi riprenderanno la normale operatività.