Patto Terzo polo-De Nardi, Conte: «Serve una visione di città, non un'alleanza contro qualcuno»

L'ammiccamento dei vertici provinciali del Terzo polo al candidato del centrosinistra, Giorgio De Nardi, invitato a lasciare il sostegno del Pd dopo il successo alle primaria della neosegretaria Elly Schlein, per unirsi ai moderati, non ha lasciato indifferente il sindaco di Treviso, Mario Conte, candidato del centrodestra. Il primo cittadino ha affidato alla sua pagina Facebook la reazione a questo possibile asse (eventualità peraltro negata dallo stesso De Nardi) nella corsa a Ca' Sugana.

«Leggo sul Corriere del Veneto di oggi "Primarie, Rocco tenta De Nardi". E lui: "Alleiamoci contro Conte". L'articolo poi fa il punto su una serie di schermaglie (incerte) fra capigruppo e coordinatori della sinistra, con un unico comune denominatore, fare del sottoscritto il nemico pubblico da sconfiggere» ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook «Ricordo gli appelli e l'impegno ad una politica "inclusiva" e "non divisiva" di qualche settimana fa, già disattesi. Penso però che ormai sia chiara a tutti la differenza fra chi si candida per la città, per amore di Treviso e fra chi si candida contro Mario Conte. Per capirlo, probabilmente, basta il titolo del Corriere».

«Ci sarà un giorno in cui non potrò più candidarmi ed essere eletto sindaco. D'altra parte passano le Amministrazioni, passano i sindaci, Treviso resta» ha continuato nel suo intervento il sindaco «Verrà forse il momento in cui qualcuno penserà alla Città e non a trovare qualcuno da sconfiggere? Lo sapete già, nel corso del mio mandato ho sempre parlato di squadra. E la squadra è al centro di questo nuovo capitolo, della mia ricandidatura. I cittadini hanno bisogno di una visione per la Città, non di un alleanza contro qualcuno. Io sono per i gruppi coesi, motivati, forti. Come quelli che mi stanno accompagnando nella mia quotidianità di sindaco e verso le elezioni del 14 e 15 maggio. Per una Treviso che cresce».