Giardinetti di Sant'Andrea al centro di un nuovo progetto di cultura diffusa

«Già da mesi stiamo lavorando ad una progettualità che li renderà un punto centrale per un progetto culturale esterno di cultura diffusa» ha spiegato il sindaco di Treviso, Mario Conte, a chi gli chiedeva come rilanciare dal degrado l'area dei Giardinetti di Sant'Andrea «adesso stiamo perfezionando un accordo con dei partner che andranno a rimpire tanti luoghi della nostra città all'esterno, attraverso opere d'arte e certamente l'inizio del percorso di questo itinerario culturale saranno i giardinetti di Sant'Andrea ma la parte più importante è che culturalmente dobbiamo capire che quei luoghi, a partire dalle scalinate, le fontane e i giardini sono luoghi di tutti e dobbiamo tutti quanti comportarci con rispetto. Non serve minacciare o offendere ma anche già lasciare a terra dei rifiuti, bottiglie di birra o un sacchetto di patatine significa mancare di rispetto ad un'intera comunità. Noi andremo con la pulizia di fondo e il ripristino dei luoghi ma è altrettanto vero che questi comportamenti di estrema maleduzione e mancanza di rispetto non sono tollerati. Sull'altro binario proseguiremo riempiendo quei luoghi con gente per bene che ama la città».