Panevin, si profila ancora uno stop. Conte: «Abbassate il riscaldamento»

Sono dieci le richieste di falò arrivate a Ca' Sugana: per ora le condizioni dell'inquinamento dell'aria non consentirebbe l'accensione dei roghi. Il responso finale è previsto per il prossimo 3 gennaio: «Nessuna deroga all'ordinanza»

Oggi, 28 dicembre, il destino dei panevin della serata del 5 gennaio prossimo, almeno nel territorio comunale di Treviso, sembra segnato: dopo dieci giorni di continuo sforamento dei livelli delle polveri sottiili Pm10, rilevati dalle centraline Arpav di via Lancieri di Novara, è impossibile prevedere se il 3 gennaio, ovvero a 48 ore dalle accensioni dei falò, sarà possibile autorizzare lo svolgimento dei tradizionali roghi alla vigilia dell'Epifania. Attualmente sembra utopistico possano avere luogo, a meno di precipitazioni che non sembrano essere all'orizzonte, meteo alla mano. Lo scorso anno, come noto, fu impossibile accendere le pire di legname e altro materiale infiammabile (si sono svolte alcune feste con improbabili giochi di luci) mentre nel 2021 e nel 2022 era stata la pandemia ad imporre lo stop.

«Sui panevin noi adottiamo l'ordinanza in base alle indicazioni che ci arrivano dalla Regione, ad oggi le condizioni dello smog non ci consentono di guardare con ottimismo ai panevin: siamo arrivati a dieci giorni consecutivi di sforamenti e dobbiamo preservare la salute delle nostre comunità e per far questo quest'anno dovremmo rinunciare a quella che è una tradizione molto sentita, anche dal sottoscritto» ha spiegato il sindaco di Treviso, Mario Conte «tra la tradizione e la salute dei miei cittadini ovviamente lo spirito di responsabilità mi porta a propendere verso l'annullamento della tradizione. Dispiace perchè è un momento di comunità, sentito e che si aspetta tutto l'anno ma con questi picchi di inquinamento non me la sento di derogare e di portare avanti questa tradizione. Qualcuno si arrabbierà, qualcuno sarà contento però dovete mettervi nei panni di quel sindaco che deve scegliere tra la tradizione e la salute della comunità e io scelgo la salute»

Insomma, per gli amanti della tradizione, residenti nel capoluogo, il prossimo potrebbe essere il quarto anno di fila senza panevin. Molti saranno costretti a salire in auto (non tutte però elettriche) per raggiungere le varie accensioni che si svolgeranno regolarmente in buona parte dei Comuni che circondano il capoluogo. Intanto da Ca' Sugana è arrivato un invito ai cittadini per cercare di limitare il livello di inquinamento, ovvero quello di abbassare la temperatura del riscalmento domestico.

«E' evidente che viste le condizioni meteorologiche particolarmente avverse per quanto riguarda l'inquinamento, l'appello che faccio è quello di abbassare tutti di qualche grado la temperatura all'interno delle abitazioni» chiude Conte «in modo da limitare l'utilizzo delle caldaie che sono il primo fattore inquinante, molto di più anche rispetto alle autovetture. Se possiamo evitare le autovetture poi facciamo attenzione, quando passiamo delle ore all'aria aperta, ai livelli di inquinamento perchè ne va della nostra salute e dobbiamo preservarci».