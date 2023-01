Consumo di suolo: «Con noi un decimo rispetto a quello approvato dalla Giunta Manildo»

Il sindaco Mario Conte è intervenuto questo pomeriggio in II e III Commissione consiliare (congiunte) per esporre tutti i dati sul consumo di suolo riguardanti il territorio. «Sono abituato a parlare numeri alla mano ho risposto all’interrogazione della minoranza partendo da riscontri oggettivi», le parole del primo cittadino. «Nel Piano degli Interventi integralmente redatto dalla nostra Amministrazione, la previsione di consumo di suolo ammonta a un decimo (3,89 ettari su 50,18 consentiti dalla norma regionale) rispetto a quello approvato dalla precedente amministrazione. In più, nel nostro piano sono compresi benefici pubblici come 5 chilometri di nuove piste ciclabili, 25 ettari di aree a servizi, delle quali 21 ettari di aree verdi (11 destinati a nuovi boschi urbani per oltre 15.000 nuovi alberi e piante, 10 ettari a parchi, aree a verde attrezzato e aree a servizi) oltre a 4 ettari di nuove aree destinate ai servizi al cittadino.

Inoltre, abbiamo attuato il Treviso Green New Deal, che prevede interventi di realizzazione di boschi urbani e periurbani: via Gramsci, via Feltrina, Bosco San Paolo e via Selvatico. La nostra Giunta è quella che nel quartiere di San Paolo ha realizzato un bosco al posto di nuovi palazzi nell’area edificabile di proprietà comunale.

«Quando si parla di consumo di suolo bisogna farlo con senso critico e dati oggettivi, senza casacche di partito o prese di posizione miopi e aprioristiche», aggiunge Conte. «L’Amministrazione comunale che rappresento è quella che, per la prima volta, ha redatto un piano veramente attento alle politiche di contenimento, iniziando un processo verso il “cemento zero”».