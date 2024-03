Contrattazione sociale 2024, i sindacati ai Comuni della Marca: «Servono più fusioni»

«Analizzando il calo della natalità e delle risorse, serve una visione più ampia e vanno superati i campanili: non è una bestemmia parlare di fusioni tra piccoli Comuni»: ha dirlo a chiare lettere è il segretario della Cisl di Treviso che è intervenuto in mattinata durante la presentazione delle linee guida per la contrattazione sociale per il 2024 tra sigle sindacali e gli 88 Comuni della Marca Trevigiana. Tra gli altri temi presenti nel documento che è stato inviato alle amministrazioni del territorio (in ben 55 di questi si andrà alle urne a giugno), lotta all'evasione, la questione casa (con 40mila abitazioni sfitte in tutta la provincia, 6mila nella sola Treviso), il welfare e l'annosa carenza di medici di medicina generale (a fine dicembre 2023 sono 155 quelli mancanti con le aree di Conegliano e Castelfranco tra le più carenti), lotta al calo demografico, l'estensione dell'esenzione Irpef e ancora la diffusione delle comunità energetiche. Nel bilancio 2023, con 88 accordi firmati tra le tre sigle sindacali confederali e i Comuni, emerge il dato dell'estensione dell'esenzione dell'addizionale Irpef per ben 73.125 contribuenti (Treviso e Monastier hanno elevato a 16mila euro l'asticella) ed è invece più critica la situazione della lotta all'evasione fiscale: le segnalazioni alla Guardia di Finanza si sono ridotte addirittura del 90%.