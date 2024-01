Treviso corre al chiaro di luna piena, in città la "Moonlight Ride"

Iniziata quasi per scommessa, sono bastati due incontri, favoriti da social e passaparola, a farla decollare. Moonlight Ride non è una gara, ma un semplice ritrovo di podisti che, in una serata al mese, vanno a correre e a camminare nei luoghi più frequentati dai runners di Treviso e dintorni.

La particolarità? La data di ogni allenamento è quella del giorno di luna piena. Il punto d’incontro è a Prato Fiera alle 19.15, da lì i partecipanti alla Moonlight Ride si dividono a seconda del grado di preparazione e delle attitudini (corsa o camminata) e vanno a percorrere la Restera e il classico Giro dei Tappi, oppure la stradina sterrata che costeggia il “Sil Morto”, per poi fare ritorno al punto di partenza. La partecipazione alla Moonlight Ride è gratuita e non occorre iscriversi. Ogni partecipante è invitato a portare cibo e bevande da destinare al ricco ristoro finale che rappresenta uno dei momenti imperdibili della Moonlight Ride. Un perfetto “terzo tempo” tra chiacchiere e risate. Giovedì 25 gennaio, nonostante il freddo, erano oltre quaranta i partecipanti alla seconda serata della Moonlight Ride che ha avuto come ospite anche il vicesindaco Alessandro Manera. Prossimo appuntamento venerdì 23 febbraio. Il gruppo degli appassionati della corsa al “chiaro di luna” promette di infoltirsi ulteriormente.

Il commento

«La Restera nelle serate di luna piena è ancora più bella e affascinante, la puoi percorrere quasi senza torcia - spiega Gian Luca Sacilotto, una delle anime del R4C Running Team, società che ha avuto l’idea della Moonlight Ride -. Un'iniziativa molto apprezzata soprattutto dalle donne, che possono correre o camminare di sera, in compagnia, in zone suggestive ma un po’ isolate come via dei Tappi».