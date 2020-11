Arrivano i rinforzi per l'Arma: 17 in arrivo dalle scuole allievi, quattro sono donne

Saranno operativi da oggi nella Marca i Carabinieri neopromossi del 139° corso formativo assegnati alle Compagnie e alle Stazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Sono infatti 17 i giovani militari provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri d’Italia destinati nella provincia di Treviso. I carabinieri, fra loro quattro donne, andranno nelle Stazioni presenti tra il Capoluogo e la provincia nelle Compagnie di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Castelfranco Veneto e Montebelluna.

«I militari neo giunti -spiega il comandante provinciale, colonnello Gianfilippo Magro- contribuiranno assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei nostri territori, assicurando sostegno e prossimità, in particolare in questo periodo segnato dall'emergenza epidemiologica».