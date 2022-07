Corso per Construction Manager, al via le prove di ammissione

È tempo di selezioni per i corsi del nuovo biennio di alta formazione di ITS Red Academy. A Treviso, martedì 19 luglio, a partire dalle 8.30 sono in programma le selezioni per accedere al corso Construction Manager. La sede delle selezioni è l’Istituto Andrea Palladio, via Tronconi, 22 a Treviso.

«ITS Red Academy forma figure professionali altamente specializzate – spiega il presidente di ITS Red Academy Cristiano Perale -. Attraverso i nostri corsi, giovani e persone già inserite nel mondo del lavoro seguono un percorso di alta formazione, acquisiscono competenze tecniche specifiche e, di conseguenza, possono far crescere la produttività delle aziende in termini qualitativi e quantitativi. In media, quasi 9 nostri studenti su 10, hanno un contratto di lavoro a un anno dal diploma».

La prova di selezione prevede un test attitudinale scritto e, a seguire, un colloquio orale motivazionale. Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito modulo sul sito www.itsred.it.