Effetti Covid sulla imprese: arriva la Dad per prepararsi alla ripartenza

L’impatto del virus su imprese e lavoratori crea danni pesanti non solo ai bilanci di molti negozi, ma mina nel profondo l’equilibrio personale di imprenditori e lavoratori. Per questo motivo, Ascom-Confcommercio Treviso ha dato il via ad un nuovo percorso formativo dedicato a superare il disagio psicologico creato dal virus dal titolo: “L’impatto psicologico del Covid 19 nel mondo del lavoro: Dalla rottura alla rinascita”, che al posto di manager e docenti porterà in aula una psicoterapeuta esperta di gestione dello stress nel mondo del lavoro. Il corso è aperto a tutti gli interessati, ha una durata complessiva di 6 ore e si svolgerà in videoconferenza dalle 15 alle 18 nei giorni del 26 gennaio e 2 febbraio 2021.

«Questo corso -spiega il direttore Vincenzo Monaco- rientra in un più ampio programma finalizzato alla rinascita e alla ripartenza. Il nostro settore è stato - ed è tuttora - fortemente compromesso dalla chiusure che hanno costretto al cambiamento. Siamo di fronte ad un cambiamento che non è progettato e voluto, ma imposto oltre che improvviso e inaspettato. Questo - per il mondo del lavoro e dell’impresa - che vive di pianificazione e programmazione, è un trauma che genera anche sul piano emotivo resistenze, stress, negatività e che incide sull’autostima. Cosi come, nel settore dei servizi, l’uso delle tecnologie, altamente intensificato per il Covid, ora sta generando il “tecnostress”. Il sentiment di gran parte delle imprese del terziario soprattutto in queste settimane è negativo, c’è molta frustrazione per il protrarsi della pandemia e grande attesa per la ripartenza. Che per l’appunto va preparata ed affrontata col giusto spirito e con adeguate informazioni. Si impara anche a ripartire: il metodo che portiamo in aula è il frutto di una preparazione specifica maturata fin dal primo lockdown e messa a punto dai nostri uffici in questi mesi di convivenza col virus».

Ascom-Confcommercio, in questi primo trimestre 2021, organizza anche altri corsi generati dall’epoca Covid, come la gestione del team e lo smartworking. Per iscrizioni: https://bit.ly/39OxfR0. Per informazioni: tel. 0422570742/570782, segreteriacorsi@ascom.tv.it