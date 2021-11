Influenza stagionale, boom di ricoveri a Treviso e Vittorio Veneto

Sono 57 i ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2 (un solo paziente in terapia intensiva). Un anno fa i ricoverati nella Marca erano 324 con il vaccino che ha pesantemente inciso sul numero di ricoveri e positività. Al San Valentino di Montebelluna sono stati allestiti 10 posti letto per pazienti Covid (con 3 ricoverati finora) perché Treviso e Vittorio Veneto sono pieni, in area non critica, di ricoverati per influenza stagionale. Ad oggi Treviso è, secondo un'indagine resa nota oggi, tra le province con il tasso d'incidenza più alto in Italia. «Un dato dovuto al fatto - spiega il dg Benazzi - che l'Ulss 2 ha aumentato la media di tamponi giornalieri (3.496)».

Il tasso di positività provinciale è del 2,4% mentre i positivi in isolamento nella Marca sono 885 (in gran parte giovani asintomatici). Il 91% dei positivi non è vaccinato, così come l'86% dei ricoverati. Tra i positivi di oggi 104 casi sono stati trovati nelle scuole. «Da escludere, per il momento, la possibilità di nuove chiusure»: assicura Benazzi. L'incidenza provinciale ha intanto raggiunto i 100 casi su 100mila abitanti.

Dovrebbe essere fatto entro il primo weekend di dicembre, invece, il Vax Day a Santa Lucia di Piave (analoga iniziativa sarà svolta anche a Fonte il 20 novembre e a Refrontolo il 27 novembre). «Ho scritto in queste ore al sindaco Szumski - conclude Benazzi - chiedendogli di metterci a disposizione una sala del municipio per le vaccinazioni e invitandolo a vaccinare con il nostro personale, se ne avrà voglia. Non ho ancora ricevuto risposta».