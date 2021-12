Covid-19 nella Marca: tre morti, 1060 nuovi positivi

Sono tre le vittime causate dal Covid-19 in provincia di Treviso (1930 dall'inizio dell'emergenza). E' quanto emerge dal bollettino pubblicato da Azienda Zero nella mattinata di oggi, 25 dicembre. Sono 1060 i nuovi positivi (5402 in Veneto), il cui conteggio totale è ora a quota 12.996. In terapia intensiva 29 i ricoverati (13 al Ca' Foncello, 8 a Montebelluna, 6 a Vittorio Veneto e 2 a Conegliano). In area non critica i ricoverati sono: 56 al Ca' Foncello, 77 a Vittorio Veneto, 89 a Montebelluna, 28 al San Camillo, 1 a Oderzo.