Covid-19: ancora quattro vittime nella Marca, 1455 nuovi positivi

Gradualmente diminuisce il numero di positivi al Covid-19 in provincia di Treviso. L'ultimo bollettino emesso stamattina, 6 febbraio, da Azienda Zero, registra ancora 1455 nuovi positivi nella Marca (7470 in tutta la regione Veneto) con il numero complessivo che raggiunge quota 25.665. Ancora quattro le vittime (che sono così 2129 a due anni dall'inizio dell'emergenza coronavirus). Nelle terapia intensiva 24 i ricoverati (13 al Ca' Foncello, 7 a Montebelluna e 4 a Vittorio Veneto) mentre in area non critica sono 64 i ricoverati al Ca' Foncello, 36 al san Camillo, 62 a Vittorio Veneto, 58 a Montebelluna, 2 a Oderzo, 2 a Conegliano, 2 a Castelfranco Veneto.