Covid, 474 nuovi contagi nella Marca: aumentano i ricoveri in area non critica

Lunedì 6 dicembre nessun nuovo decesso in provincia di Treviso secondo il report di Azienda Zero. A livello regionale sono 44 nuovi ricoverati in area non critica. Inoculate 29.883 dosi "booster"