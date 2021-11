Covid, nel week end quattro nuovi ricoverati a Vittorio Veneto

Quattro nuovi ricoverati per Covid in provincia di Treviso nel corso del week end appena trascorso: si tratta di pazienti tra i 50 e i 60 anni, tutti non vaccinati. Fortunatamente non si registrano significativi aumenti di positivi in provincia. Per quanto riguarda le terze dosi nella Rsa della Marca su su 5610 ospiti totali, dovevano riceverla in 4750 e finora la quota di vaccinati è del 65% (3087 persone). Si prevede che il termine conclusivo della campagna per gli ospiti delle Rsa possa essere l'8 novembre. Complessivamente, nelle ultime 24 ore, sono stati 1037 i vaccini fatti di cui 206 prime dosi. La percentuale dei vaccinati in provincia è intanto salita a quota 81,2%. Intanto sul fronte dei medici l'Ulss 2 ha reso noto che entro la settimana prossima è possibile il provvedimento di sospensione per Riccardo Szumski.