Covid: scendono a 44 i ricoverati in terapia intensiva nella Marca

Continua a calare il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Marca: sono attualmente 44 in tutta la provincia con 19 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 8 a Montebelluna, 4 a Conegliano, 2 a Oderzo e 1 al San Camillo. Nei giorni più duri di questa seconda ondata questo numero superava di gran lunga quota 50 e lo scendere di questo numero è un buon segnale. Dal bollettino di Azienda Zero emergono anche altre otto vittime, salite così a quota 1.076. Il numero di ricoverati in area non critica rimane sempre molto alto. Spiccano i 124 pazienti dell'ospedale di Montebelluna ma anche i 117 di Vittorio Veneto e i 92 del Ca' Foncello di Treviso. A Questi vanno aggiunti i 51 ricoverati al San Camillo di Treviso, i 23 di Oderzo, i 20 di Motta di Livenza e i 19 di Conegliano.