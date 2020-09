Covid-19 nella Marca, 60 nuovi contagi e una vittima

Dai bollettini emessi oggi, venerdì 25 settembre, da Azienda Zero sono 60 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso. I contagiati salgono in questo modo a quota 824 (in Veneto sono complessivamente 3.353), tra cui 16 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello, nessuno in terapia intensiva. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono stati 346: l'ultima in ordine di tempo una 97enne, deceduta lo scorso 22 settembre presso la casa di riposo di Spresiano.

In isolamento domiciliare ci sono attualmente 1.368 persone, tra cui 490 positivi, 113 viaggiatori e 1.195 contatti di persone positive al tampone. In tutta la regione ci sono attualmente 9.051 persone in quarantena.