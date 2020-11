Covid-19: altre dieci vittime nella Marca, 623 nuovi positivi

Ancora dieci vittime del Covid-19 in provincia di Treviso: questo quanto emerge dal bollettino di Azienda Zero di oggi, venerdì 27 novembre. Nelle ultime 24 ore aumentano ancora i positivi nella Marca (+623) che salgono così a quota 14.078. Sono 39 i pazienti in terapia intensiva tra cui 22 al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna, 4 a Conegliano. In area non critica i numeri restano sempre molto elevati: 122 a Montebelluna, 104 a Vittorio Veneto (oltre a 16 in ospedale di comunità), 80 al Ca' Foncello (più 19 in ospedale di comunità), 55 al San Camillo, 36 a Motta di Livenza, 32 a Oderzo, 14 a Conegliano.