Covid, tre vittime e ancora 27 ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino emesso da Azienda Zero. Nelle ultime 24 ore 101 nuovi casi di positività al tampone. In tutta la Marca sono attualmente 2.512

Il drive-in per la vaccinazione in Dogana

Sono 101 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso, con tre decessi. Sono solo alcuni dei numeri presenti nell'ultimo bollettino pubblicato da Azienda Zero sulla pandemia in Veneto. Attualmente nella nostra provincia sono soltanto 2.512 i positivi al coronavirus. Ancora significativo il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, attualmente 27: 14 al Ca' Foncello, 6 a Montebelluna, 5 a Vittorio Veneto e 2 a Conegliano. In area non critica 44 ricoverati al Ca' Foncello, 39 a Vittorio Veneto e 38 a Montebelluna.