Focolaio dopo la festa di matrimonio, 22 positivi al Covid-19

Sono ben 22 le persone risultate positive al Covid-19 dopo aver partecipato ad una festa di matrimonio che si è svolta alcuni giorni fa a Treviso: attualmente si trovano in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Gli invitati sono stati sottoposti al test in seguito alla positività di uno dei presenti all'evento. A questo nuovo focolaio si aggiunge anche quello sorto presso un'azienda del montebellunese. Qui, tra le 500 persone sottoposte a screening, sono stati scoperte ben 48 persone positive al tampone. Si registra nelle ultime ore un'altra vittima, risultata poi essere positiva al virus: si tratta di un uomo di 84 anni, con gravi patologie, che si trovava ricoverato presso il reparto di medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto. Le vittime del Covid-19 in provincia sono attualmente 362 con 1.573 positivi e solo 22 ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva, presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, e altri 13 presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Sono attualmente 3.327 i trevigiani che si trovano in quarantena (sui 13.873 nell'intera regione Veneto), tra cui 1.057 positivi. Nel corso della giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, sono complessivamente 114 i nuovi positivi registrati in provincia di Treviso.

Sul fronte della scuola sono questi i numeri forniti da Azienda Zero sulla situazione del contagio nella nostra provincia: in tutto sono state 71 le classi di ogni ordine e grado finora interessate, con 595 studenti che sono stati sottoposti a quarantena preventiva e 43 tra insegnanti e altro personale sempre in isolamento preventivo.