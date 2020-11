Covid-19: altre dodici vittime nella Marca, 411 positivi

Altre dodici persone decedute (sono 37 negli ultimi tre giorni), positive al Covid-19: salgono così a 471 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia di Treviso. E' uno dei dati, certamente il più eclatante, registrati dall'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Aumenta il numero dei positivi (+411) che salgono così a quota 11.440. Sono 34 i ricoverati in terapia intensiva: 16 al Ca' Foncello di Treviso, 7 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 5 a Conegliano. In area non critica: 116 a Montebelluna, 108 a Vittorio Veneto, 93 al Ca' Foncello di Treviso, 30 al San Camillo di Treviso, 18 a Motta di Livenza, 14 a Oderzo, 13 a Conegliano.