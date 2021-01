La maestra "negazionista" torna a scuola: genitori in rivolta

Il suo arrivo presso la scuola in cui fino a poche settimane fa insegnava, la "Giovanni XXIII" di Treviso, non è affatto passato inosservato e i genitori, temendo fosse li per insegnare, hanno formalmente protestato, qualcuno arrivando addirittura a ritirare i figli, riportandoli a casa. Altri hanno contattato i giornalisti per segnalare quanto stava accadendo. La "maestra negazionista", Sabrina Pattarello, nella mattinata di oggi, lunedì 11 gennaio, è tornata a scuola. Nei suoi confronti, qualche giorno fa, era già scattato un provvedimento disciplinare per aver invitato gli alunni a togliersi la mascherina in classe, negando loro la pericolosità del Covid-19. A fine gennaio il suo rapporto professionale con la scuola dovrebbe definitivamente interrompersi. A riportare la notizia è stata l'edizione delle 19.30 di lunedì 11 gennaio di Antenna Tre.