Green pass rafforzato, Mom: saltano 53 corse, assenti 85 autisti

Sono state soltano 53 le corse saltate (tutte in orari non di punta) sulle circa 3500 programmate da Mom in tutta la Marca in seguito all'entrata in vigore, nella giornata di oggi, 15 febbraio, dell'obbligo di green pass rafforzato per i dipendenti over 50. L'azienda ha registrato l'assenza di 85 autisti su un organico che ne conta 470: soltanto 27 tra loro erano sprovvisti di green passa rafforzato (18 over 50 e 9 under 50 dotati soltanto di tampone). A questi vanno aggiunti 27 autisti che erano in malattia, 19 in permesso e 12 privati sprovvisti di green pass. Impiegati, meccanici e verificatori hanno sopperito alla carenza di autisti e si sono messi alla guida dei mezzi così come del resto alcuni Impiegati, meccanici e verificatori.

Il picco delle assenze, dal 15 ottobre 2020 (con l'introduzione del green pass base) è stato toccato alcuni mesi fa ed è stato di ben 107 autisti non al lavoro.

«Spero che il numero degli assenti calino -ha spiegato ieri il presidente, Giacomo Colladon- qualcuno ora sta iniziando a farsi la prima dose e quindi lentamente la situazione dovrebbe andare migliorando. L'aspetto organizzativo è sempre complicato, dato che nella programmazione non possiamo gestire le malattie comunicate due o tre giorni prima. Per fortuna l'impatto è stato comunque contenuto e le corse mancanti non hanno interessato gli orari di punta».