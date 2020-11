Covid-19, giornata nera: 49 morti in Veneto, 7 nella Marca

In questa seconda ondata dell'emergenza Covid-19, quella di oggi, mercoledì 11 novembre, sembra essere la giornata più nera con ben 49 deceduti in tutta la Regione, tra cui 7 in provincia di Treviso (questo numero è attualmente di 423). Nella Marca i positivi al tampone (+248 nell'ultimo aggiornamento del Bollettino di Azienda Zero) si avvicinano a quota 10mila (9.763) mentre in tutta la Regione è stata superata quota 52mila. Sale a 23 il numero dei ricoverati in terapia intensiva in provincia: 15 al Ca' Foncello di Treviso, 6 all'ospedale di Conegliano e 2 a Montebelluna. Preoccupanti anche le cifre dei pazienti in area non critica: 104 a Vittorio Veneto, 93 a Montebelluna, 69 al Ca' Foncello di Treviso, 19 al San Camillo, 16 a Conegliano, 1 a Oderzo e 1 a Motta di Livenza.