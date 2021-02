Covid, sabato continuano le vaccinazioni al personale scolastico

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale dell’Ulss 2, che ha visto già vaccinate, ad oggi, 44.170 persone: sabato è previsto il secondo round della vaccinazione del personale scolastico: nelle quattro sedi di Villorba, Oderzo, Godega Sant’Urbano e Riese Pio X sarà somministrata la prima dose, dalla task force dell’Azienda Sanitaria, a 2.900 tra docenti e non docenti che si sono prenotati tramite la piattaforma dedicata “iomivaccino”.

Domenica, invece, nuova tornata vaccinale a Villorba, Riese e Godega, per operatori sanitari pubblici e privati non ancora vaccinati: 2.200 persone in totale. Da lunedì 1° marzo inizierà, poi, la vaccinazione degli 81enni. «Conclusa la somministrazione della prima dose di vaccino ai nati nel 1941 -spiega il direttore del dipartimento di prevenzione, Stefano De Rui- iniziamo adesso con la coorte del 1940. Complessivamente convochiamo circa 7.200 persone, che saranno vaccinate fino all’8 marzo, poi continueremo con la classe 1939».

La prossima settimana, oltre agli 81enne verranno convocati gli ospiti delle strutture per la disabilità per la somministrazione della seconda dose di vaccino e, domenica 7 marzo al Ca’ Foncello, le persone trapiantate. «Stiamo proseguendo a ritmo sostenuto – sottolinea il commissario, Francesco Benazzi –. Un grazie va a tutto il personale che si sta prodigando sia a livello organizzativo che operativo così come ai cittadini che stanno rispondendo benissimo alle convocazioni. Ricorro che la vaccinazione è, assieme al rispetto delle tegole, il principale strumento che abbiamo nella lotta al virus: prima vacciniamo tutti e prima riusciremo a tornare alla normalità».