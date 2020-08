Covid-19, dieci positivi nella casa di riposo di Spresiano

Dieci nuove persone positive al tampone, tra operatori sanitari e ospiti, dopo i primi due casi rilevati ieri, martedì. Un nuovo, fortunatemente ancora esiguo, focolaio di Covid-19 interessa la Marca: si tratta della casa di riposo di Spresiano dove da qualche giorno sono state interrotte le visite dei parenti agli ospiti. Questo quanto emerge dal report pubblicato nel pomeriggio di oggi da Azienda Zero che evidenza, per la nostra provincia, ben 311 nuove positività. Oltre a quelle riscontrate nella Rsa trevigiana si registrano 14 nuovi positivi tra i familiari dei lavoratori dell'Aia di Vazzola (il numero dei contagiati varca così ampiamente quota 200) e sette turisti di ritorno dalle ferie dall'estero. I residenti in provincia di Treviso attualmente positivi sono ora 762, più di un terzo di quelli presenti nell'intera regione Veneto che sono 2.158. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 1.368 trevigiani (6524 in tutta la regione) tra cui solo 9 con sintomi e sempre 9 ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, tutti non in area critica.

Intanto nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, è stata effettuata una nuova tornata di tamponi ai 111 ospiti della caserma "Serena" di Dosson e a 18 operatori che lavorano presso la struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, domani giovedì 27 agosto, farà un nuovo punto della situazione del Covid-19 presso la sede della Protezione Civile Regionale, a Marghera. L’appuntamento, come sempre, è per le ore 12.30 con diretta Facebook sulla pagina del governatore e sulle principali tv locali.