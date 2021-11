Tamponi a bordo dei bus aperti a tutti

A quattro settimane dall’avvio dell’iniziativa aziendale organizzata per i propri dipendenti, Mobilità di Marca, l'azienda per il trasporto pubblico locale della provincia di Treviso, considerate anche le richieste pervenute da altre realtà, ha scelto di aprire al pubblico il servizio di tamponi antigenici rapidi finalizzati all'ottenimento del Green Pass. Da lunedì 8 novembre sarà quindi possibile accedere liberamente al servizio tramite prenotazione. Il personale infermieristico della Onlus Castelmonte offrirà le prestazioni all'interno di un bus appositamente attrezzato e sanificato, a disposizione per tre pomeriggi a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 16:30. Il bus medico sarà posizionato in zona stazione (Piazzale Duca d'Aosta), nel parcheggio sotto le arcate del cavalcavia ferroviario.

L'accesso è libero ma su prenotazione, è possibile prenotarsi già da ora al numero della segreteria Castelmonte: 0422.827136 (la segreteria risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00). Il costo della prestazione è di € 15 e il pagamento può avvenire tramite carte o pos-bancomat (al fine di garantire la tracciabilità del pagamento e l'accesso alla detrazione fiscale).