Punti vaccinali, da lunedì attivo il drive-in alla Dogana

Da lunedì 26 aprile sarà attivo un Punto vaccinale, in modalità drive in, all’ex Dogana di Treviso. Il Punto vaccinale dell’ex Dogana andrà a sostituire quello del Ca’ Foncello.

«La riduzione che abbiamo registrato nelle ultime settimane negli accessi ai Punti tampone -spiega il direttore generale, Francesco Benazzi- ci consente di passare a due le “linee di lavoro” presso il Covid Point di Treviso, più che sufficienti per far fronte alla domanda attuale, per far posto a due “linee di lavoro” del Vax Point. Lo spostamento all’ex Dogana ci consentirà di migliorare notevolmente il servizio all’utenza: gli spazi al Ca’ Foncello erano infatti ridotti, con tutti i limiti che ciò comporta nel caso di afflussi consistenti, mentre all’ex Dogana gli assistiti potranno attendere ed effettuare la vaccinazione comodamente seduti in auto».