Over 80, aperte le prenotazioni per la terza dose ai vaccinati da almeno sei mesi

Sono aperte da oggi, con oltre 60 mila posti disponibili, le prenotazioni della terza dose di vaccino anti-Covid, dose di richiamo o cosiddetto “booster”, riservate alle persone di età pari o superiore agli 80 anni (nati nel 1941 o in anni precedenti). La prenotazione della terza dose è possibile dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, indipendentemente dal vaccino ricevuto nel ciclo primario. Il richiamo è rivolto anche agli ultraottantenni vaccinati con il monodose Janssen di Johnson & Johnson e a coloro che tra gli over 80 hanno completato il ciclo con la positività al Covid-19 e una singola dose di vaccino.

Per fissare l’appuntamento per la dose booster di vaccino anti-Covid è necessario accedere al portale regionale di prenotazione: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2.it. In applicazione delle linee guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del Comitato tecnico-scientifico ministeriale e della Regione del Veneto, la dose booster di vaccino anti-Covid intende rafforzare la copertura immunitaria contro l’infezione da SARS-CoV-2, procedendo per classi di priorità in base al rischio.

Nell’Ulss 2 la somministrazione dei richiami è già cominciata nei soggetti superfragili (dializzati, oncologici, trapiantati ed ematologici etc) e nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani. Nella giornaia di oggi 105 anziani di una Rsa di Roncade, tutti autosufficienti, sono stati vaccinati con le terze dosi.