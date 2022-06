Al via una raccolta fondi per salvare i piccoli caprioli e cerbiatti in difficoltà

«Al Centro Recupero Animali Selvatici di Treviso arrivano sempre più piccoli caprioli e cerbiatti: i motivi sono molteplici, ma i più frequenti sono le ferite riportate dallo sfalcio dei prati in cui le loro madri li nascondono, oppure la trasmissione dell'odore da parte di chi li tocca senza motivo, condannandoli all'abbandono da parte della loro madre e rendendoli prede facili». Scrive così l’associazione che gestisce il CRAS, Progetto Riccio Europeo, sulla piattaforma GoFundMe, che ha voluto lanciare una raccolta fondi per salvare i piccoli caprioli e cerbiatti e per cercare, attraverso il supporto di veterinari, di restituirli alla natura e ridare loro la libertà.

«Tutto il ricavato verrà esclusivamente utilizzato per garantire una seconda chance alla vita in libertà. Grazie alle vostre donazioni riusciremo a sviluppare un centro dove il benessere animale non è soggetto a compromessi. Aiuta il CRAS a preservare il patrimonio faunistico e la biodiversità del territorio» è l’appello dei promotori della raccolta fondi. Il CRAS di Treviso, situato all’interno del Parco della Storga, in località Sant’Artemio di Treviso, è una struttura di soccorso, di cura e riabilitazione della fauna selvatica trovata in difficoltà nella zona di Treviso e provincia.

La campagna è raggiungibile al link:

https://gf.me/v/c/4srp/piccoli-caprioli-e-cerbiatti-in-difficolt