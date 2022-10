Treviso Creativity Week, sesta edizione nel segno della sostenibilità

Dal 7 al 13 novembre Treviso ospita la kermesse per eccellenza della creatività e dell’innovazione. Si tratta della sesta edizione della Treviso Creativity Week, il festival animato dalla “ciurma” dei giovani volontari guidata da Gianpaolo Pezzato, presidente dell’associazione Innovation Future School. Sette giorni di incontri, speech, study visit, esperienze e sfide. La creatività come stella polare in questa fase di ripartenza dopo il biennio di pandemia mondiale.

«Cerchiamo idee e soluzioni che possono essere impattanti sul Sostenibilità e della Circular Economy e che siano riconducibili ad uno o più dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - spiega Gianpaolo Pezzato di Innovation Future School - con la sesta edizione la Treviso Creativity Week 2022 intende continuare a dare visibilità e spazio alla parte più innovativa ed ambiziosa del made in Italy: giovani e startup. Sono loro infatti che rappresentano il nostro futuro e che saranno tra i protagonisti del rilancio del territorio che può contare su una lunga storia di imprese tutta da riscoprire. E per questa edizione la rete dei partner si è arricchita di alcune interessanti realtà del territorio promosse da giovani, come i “Nomadi Creativi” ed “Enter International, che si stanno impegnando per portare in modo concreto il cambiamento. Parimenti si intende coinvolgere tutto il tessuto imprenditoriale e tutto l’ecosistema dell’Innovazione territoriale al fine di costruire un ponte con giovani e startup così da stimolare e attivare le più efficaci connessioni ed un reciproco scambio. La Treviso Creativity Week riprende e amplia gli obiettivi della passata edizione. Mettere al centro i giovani innovatori creativi del territorio premiando le più interessanti idee imprenditoriali del territorio. Stimolare il dialogo e il confronto tra gli attori dell’ecosistema dell’innovazione territoriale per condividere nuove modalità con cui sviluppare e portare attività e progetti in città. Coinvolgere un pubblico trasversale, giovani, famiglie, enti, istituzioni ed imprese. Far conoscere il patrimonio imprenditoriale e culturale su cui può contare il nostro territorio».

«Innovation Future School, attraverso la TCW, ha garantito negli anni un grande dinamismo e altrettanta vivacità creativa - aggiunge il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi -. E’ interessante constatare come l’attenzione degli organizzatori e delle start si siano concentrate su temi che guardano il doppio binario dell’attualità e del futuro, creando così un contesto di attenzione e approfondimento verso le grandi sfide della sostenibilità, quest’ultima trattata in tutte le sue declinazioni. Ben vengano dunque iniziative in grado di attirare e valorizzare il lavoro di giovani imprenditori, creando reti, legami e un’attitudine nel trasformare un’idea in un progetto in grado di incrementare il benessere dei cittadini, con benefici per il nostro tessuto economico e sociale».

Ecco allora qualche numero per avere un’idea di come sarà la TCW2022: 10 gli eventi di lancio realizzati nella “Road to Treviso Creativity” da aprile a settembre, più di 50start up iscritte al concorso provenienti anche dall’estero, centinaia le idee degli studenti, 3 hackathon svolti nelle scuole con 300 studenti di 3 istituti diversi, 30 partner, più di 100 componenti coinvolti nella giuria allargata che l’11 novembre dalle 9.30 nell’auditorium nella sede della Provincia (via Cal di Breda) valuteranno le 10 start up finaliste del concorso.

Il programma

Dal 7 novembre 2022 al 13 novembre 2022 il ciclo di eventi della Cretivity Week: quattro Creativity Study Visit, la Finale del Premio Creativity Startup, un Pink Talk e una Caccia al Tesoro.

Prima tappa

Lunedì 7 novembre è prevista una Creativity Study Visit in Maarmo srl alle ore 17:30. La Creativity Study Visit ci porta al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia a scoprire un esempio di innovazione attraverso il riutilizzo di materiale di scarto, in cui l'Innovazione si sposa con una forte attenzione alla sostenibilità. Nel nuovo atelier di Villotta andremo infatti alla scoperta della formula segreta che permette di ridare vita allo scarto della polvere di marmo, trasformandola in termoarredi di design ad impatto zero e riciclabili. Dopo la visita al reparto produttivo, grazie alla tavola contributo di architetti e designer, l’incontro propone una riflessione su sostenibilità, Made In Italy e artigianalità.

Seconda tappa

Martedì 8 novembre è prevista una Creativity Study Visit in Labomar SpA alle ore 17. La Creativity Study Visit vede impegnati in una visita guidata all’interno dello stabilimento produttivo e un incontro con il management, con cui andremo a scoprire “Labomar SpA”, società internazionale specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Il sistema aziendale fondato sul benessere e la cura delle persone, sull’attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e alla comunità, le ha consentito di diventare Società Benefit.

Terza tappa

Mercoledì 9 novembre è prevista una Creativity Study Visit in Galdi srl alle ore 15:30. La Creativity Study Visit permetterà di scoprire la nuova realtà del “Galdi Village” realizzato in un edificio che affianca la sede produttiva di Galdi a Postioma di Paese. Nasce per essere un polo di innovazione per la squadra Galdi e i nuovi talenti che verranno, oltre che per il territorio. Galdi fornisce soluzioni complete di confezionamento per prodotti liquidi alimentari, come latte, yogurt, succo di frutta, vino, acqua ma anche per prodotti come farine e spezie in cartoni Gable Top. Galdi si impegna a garantire il più alto livello di cura del cliente durante tutto il processo.

Quarta tappa

Giovedì 10 novembre è prevista una Creativity Study Visit in H-Farm Spa alle ore 16. La Creativity Study Visit avrà luogo in un’azienda quotata in borsa dove innovazione, imprenditoria e formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra e che investe nei giovani e nelle buone idee. Il modello H-FARM, unendo i servizi per le imprese, all’innovazione delle startup, all’education sta creando un polo di innovazione unico a livello internazionale, un punto di osservazione privilegiato sul futuro, sulle nuove tendenze del mondo del lavoro, sullo sviluppo tecnologico e su come la trasformazione digitale agisce sul contesto sociale.

Quinta tappa

Venerdì 11 novembre è prevista la Finale del Premio Creativity Startup alle ore 9:30 presso la sede della Provincia di Treviso. Al centro della giornata della Finale del Premio Creativity Startup ci saranno le 10 startup selezionate ed i super giudici chiamati a valutare idee e progetti per decretare la startup più creativity del 2022. Tra i giudici chiamati a valutare le finaliste quest'anno ci saranno anche gli studenti delle Scuole Superiori di Treviso, in un creativo scambio di ruoli, chiamati ad assegnare il premio Speciale Creativity Future 2022.

Sesta tappa

Sabato 12 novembre è previsto un Pink Talk “Donne che ispirano le donne” alle ore 11:30 presso il Palazzo dei Trecento a Treviso. Il Pink Talk porta all'attenzione storie e progetti di giovani scrittrici creative e creativamente coraggiose. Si valorizzerà questa parte della società fondamentale a cui è importante dare sempre più spazio e che deve diventare protagonista di un cambiamento. T avola rotonda con tre autrici scrittrici super impavide: Elena Brugnerotto (Sketchnoter, Formatrice e Visual Facilitator), Martina Lorusso (Social media manager, designer, illustratrice e content creator) e Claudia e Tortora ( Scrittrice che ".. accetta la grande avventura di essere se stessa)."

Settima tappa

Domenica 13 novembre è prevista la Caccia al Tesoro alle ore 10 presso il centro storico di Treviso. La Caccia al Tesoro sarà un'occasione per andare a riscoprire di persona quegli angoli e quelle storie di Treviso di cui ci eravamo dimenticati, di cui non eravamo a conoscenza o che semplicemente non notiamo pur sfiorandole ogni giorno in piedi o in bicicletta. Sarà una caccia al tesoro non competitiva in famiglia e con gli amici a spasso per il centro, tra vicoli, piazze, mulini e fontane.

Per partecipare ai singoli eventi della Treviso Creativity Week necessario iscriversi sul sito: trevisocreativityweek.it