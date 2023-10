Treviso Creativity Week, la settima edizione sarà una gara tra 24 startup

Una sfida lunga sei settimane tra le startup italiane più interessanti del momento: ne resterà solo una e sarà lei ad aggiudicarsi il titolo della Treviso Creativity Week 2023. Lunedì 9 ottobre, a Palazzo Rinaldi, la presentazione ufficiale della settima edizione alla presenza del patron Gianpaolo Pezzato di Innovation Future School e dell'assessore alla città produttiva, Rosanna Vettoretti.

Un'edizione che, dopo sei anni di formula consolidata, ha deciso di cambiare e rinnovarsi proponendo alla città e al pubblico un nuovo format, pensato non solo come una serie di incontri dal vivo ma come la prima webserie sulle startup italiane: ogni puntata sarà filmata per realizzare un progetto pilota di un format video in sette puntate che andrà in onda a inizio del prossimo anno sui canali social della Treviso Creativity Week. «Le startup coinvolte quest'anno spaziano dal settore della mobilità al turismo, dal fintech all'agritech, ma tutte sono unite dalla missione di rendere più sostenibile ogni attività quotidiana, - spiega Gianpaolo Pezzato -. La settima edizione della Treviso Creativity Week intende continuare a dare visibilità e spazio alla parte più innovativa ed ambiziosa del Made in Italy. Al tempo stesso continuiamo a lavorare per costruire un ponte tra giovani e imprese al fine di stimolare e attivare un continuo confronto e interscambio tra generazioni che non sempre conoscono l’incredibile patrimonio imprenditoriale e culturale su cui può contare il nostro territorio».

Il programma

Ecco allora come si svilupperà "24 Startups", nome del format pensato per l'edizione di quest'anno: erano 60 le startup candidate a partecipare alla settima edizione, ne sono state selezionate 24 che saranno protagoniste di sei tappe in cui si contenderanno il premio "Creativity StartUp 2023": quattro startup per tappa, in cui saranno le stesse startup a valutarsi e a scegliere il vincitore, con un meccanismo simile a quello del celebre programma televisivo "4 Ristoranti" condotto da Alessandro Borghese. Gli imprenditori che ospiteranno le start-up durante le sei sfide potranno anche loro confermare o ribaltare il risultato. I 6 vincitori di tappa si sfideranno poi nella finalissima del 16 dicembre in centro a Treviso per decretare il vincitore dell'edizione 2023.

Le aziende che ospiteranno le sei tappe sono: Climax Italy, Labomar SpA, H-Farm, Aim Major, Acom - Confcommerci e Ascotrade - Gruppo Hera. A tutti i sei finalisti andrà il premio messo a disposizione da "Startup Geeks", il primo incubatore online d’Italia, mentre il premio per la vincitrice sarà messo a disposizione da Startup Grind Veneto. Nella Treviso Creativity Week ci sarà poi spazio anche per gli startupper Under18 grazie al premio PensoFUTURO riservato a ragazzi delle scuole superiori del territorio e che intende valorizzare la creatività e le idee dei nostri ragazzi. La formula prevede che i ragazzi sviluppino una soluzione alle quattro sfide proposte dai partner relative al tema Anziani & Società (Labomar SpA), Energia & Giovani (Ascotrade - Gruppo Hera), Generazioni a confronto (Aton Spa), Plastica e Riciclo (Keter Italia Spa). Le 15 idee più futuristiche parteciperanno poi alla finalissima del 25 novembre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.