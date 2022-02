Covid nella Marca, crolla l'indice Rt

Il bollettino di Azienda Zero per la giornata di mercoledì 2 febbraio fa registrare, in provincia di Treviso, un crollo del valore Rt, che si conferma in deciso calo costante e si attesta oggi a 0,86. Diminuisce anche il numero di decessi per Covid 19, che oggi manda in archivio 5 persone, di cui tre non vaccinate e altrettante con presenti una o più comorbilità. L'età dei pazienti che hanno perso la vita vanno dai 72 agli 84 anni. Cresce invece il numero di contagi, che risale a quota 3.140, portando il totale a 29.101. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Uls 2 Francesco Benazzi ha poi annunciato che, dal prossimo 15 febbraio, la gran parte degli ospedali della Marca dovrebbe tornare ad una situazione normale e smaltire così le code di interventi e visite diagnostiche che hanno risentito della nuova ondata dal virus.

Sul fronte dei vaccini, Benazzi ha detto che «stiamo praticamente raschiando il fondo del barile». «C'è - ha commentato - uno zoccolo duro di no Vax che sono altra cosa rispetto a queli che, sul vaccino, potevano avere qualche dubbio. Il trend degli ultimi giorni mostra che vengono fatte sempre più prime dosi, segno che i provvedimenti del Governo in materia di Green Pass e Super Green Pass stanno convincendo i dubbiosi a vaccinarsi. Resta invece una percentuale di quelli che io chiamo "no Vax ideologici", rispetto ai quali anche le campagne di informazione e comunicazione dell'azienda sanitaria non hanno avuto alcun effeto".

La provincia di Treviso mostra infatti il livello più basso (78,2%) di persone che hanno effettuato il ciclo completo. Nei prossimi giorni a Sernaglia, su richiesta del sindaco, verrà tra l'altro organizzato un "vax day".