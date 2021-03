Treviso da asporto, il video a sostegno dei ristoratori in zona rossa

Bar e ristoranti aperti solo per asporto in zona rossa: a Treviso gli esercenti non si sono dati per vinti e hanno deciso di puntare tutto sul "delivery" proprio per non farsi travolgere dalla crisi.

La trevigiana Utopia Agency ha dedicato all'intera categoria in difficoltà il suo ultimo video donato alla città di Treviso per supportare bar, osterie e ristoranti non solo condividendo il video sui social ma anche invitando tutti i cittadini ad acquistare per asporto. In poche ore il video ha raccolto centinaia di "Mi piace" e condivisioni. Un appello raccolto anche dal sindaco, Mario Conte che ha commentato l'inziativa con queste parole: «Torneremo a vivere i nostri locali, la trevigianità, il piacere di un buon calice di vino e di un piatto della tradizione. Nel frattempo, aiutiamo e aiutiamoci con l'asporto: tutta la fantasia dei nostri baristi, ristoratori e oste, in sicurezza, nelle nostre case».