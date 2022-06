Aperte le iscrizioni per il 36esimo Stage Internazionale di Progetto Danza

Ultima settimana per iscriversi alla 36ma edizione dello Stage Internazionale organizzato da Progetto Danza Treviso che avrà luogo dal 3 al 16 luglio 2022. «Compie 36 anni lo Stage Internazionale di danza –spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, organizzatrici dell’evento – e sembra ieri quando muovevamo i primi passi di danza. In punta di piedi abbiamo iniziato e poi piano piano è diventato per tutti noi un evento irrinunciabile».

Lo stage offre ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella danza per due settimane e studiare accanto a professionisti di fama mondiale, il tutto all'interno de La Ghirada di Treviso, uno dei centri sportivi più attrezzati d'Europa con la possibilità di usufruire della foresteria. Un articolato programma di studio della danza classica con lezioni anche di tecnica maschile, passo a due, punte e repertorio e un percorso fra vari stili dalla danza contemporanea alla moderna fino al contemporary urban. Le lezioni sono a numero chiuso per garantire la massima sicurezza e i locali sono dotati di innovativi sanificatori Aeureka che garantiscono l’attivazione della fotocatalisi eterogenea senza utilizzo di ozono, l’unica in grado di creare un plasma puro senza elementi nocivi.

«Nonostante le grandi fatiche, emergenza pandemica compresa, anche quest’anno il 3 luglio daremo il via allo Stage – concludono le presidenti - Gli iscritti continuano a crescere il che significa che i giovani ballerini apprezzano e cercano questa opportunità. La danza è uno sport fatto di sacrificio e impegno, un po' come tutte le altre discipline, ma ciò che la caratterizza è che fin da piccoli ti apre le porte del mondo. Tant’è che c’è già chi prima dell’adolescenza percorre questa strada all’estero. Noi, qui, a Treviso ospitiamo tra i migliori insegnanti del mondo e lo rende quindi un’occasione unica, a volte infatti succede che i maestri selezionano alcuni allievi o allieve e poi da qui iniziano un nuovo percorso e nuovi successi. E’ questo il nostro obiettivo, offrire un concentrato del meglio della danza proprio qui a Treviso».

Un corpo insegnante d'eccezione quello che seguirà i ragazzi durante lo stage, con molte conferme d'eccezione: Paola Vismara, danzatrice, dal 2011 è docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, confermata Margarita Smirnova, etoile del Teatro Bolshoi. E ancora Frederic Olivieri, direttore della Scuola del Teatro della Scala, Lucia Geppi e Walter Madau. Per la danza moderna si conferma la Claudia Rossi (già parte della scuderia di Amici) mentre per la contemporanea torna Carl Portal, Brice Mousset insegnante delle più importanti scuole di danza di New York, Francesco Nappa e Damiano Artale. Ed infine per la sezione dedicata ai grandi coreografi contemporanei con il grande Fabrizio Monteverde e per la contemporary urban Mario Glez.